İran: Rusya ile demiryolu görüşmeleri sürüyor

İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcı Şehryar Efendizade, Reşt- Astara demiryolu projesini İran'ın en önemli projesi olduğunu belirterek, "Bu demiryolunu tamamlanması için Rusya ve Azerbaycan ileaptığımız müzakerelere rağmen, ülkenin transit geçişini artırmak üzere kullanılabilecek şekilde Rusya'nın varlığıyla veya yokluğunda bu projeyi tamamlayacağız." dedi.

Söz konusu demiryolunun önemine değinen Efendizade, "162 kilometre uzunluğundaki bu demiryolu hattı, Bender Abbas'tan Reşt'e ve Reşt'ten sonra Astara'ya uzanan kuzey-güney koridorunu tamamlıyor ve tamamlanmasıyla birlikte İran, Azerbaycan üzerinden Rusya ve Kuzey Avrupa'ya bağlanacaktır" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Reşt- Astara demiryolunun tamamlanmasına katılmaktan yana olduğunu dile getiren Efendizade, son aylarda iki ülke arasında transit geçişi geliştirmek için Rusya ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

Efendizade konuya ilişkin olarak, "Bu amaçla, İran ile Rusya arasında ikili bir muhtıra önerilmiş ve İran, Rusya ve Azerbaycan arasında üçlü bir muhtıra imzalanmıştır." ifadelerinde bulundu.

Rusya ile müzakere edilen ikinci konunun finansman olduğunu belirten Efendizade, "Rusya'nın bu projedeki yatırımının türü, tasarımı, işletilmesi ve iki ülkenin katılım şekli müzakere edilmektedir" dedi.