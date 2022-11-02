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2 Kas 2022 17:38

İran ve Suriye arasında sağlık işbirliği artacak

İran ve Suriye arasında sağlık işbirliği artacak

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, Suriye-İran Parlamenter Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Hayfa Cuma ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Suriye Halk Meclisi Üyesi ve Suriye-İran Parlamenter Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Hayfa Cuma bugün, İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra sağlık alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi yönünde birçok konu ele alındı.

Eynullahi görüşmede Tahran-Şam ilişkilerine değinerek, İran'ın Suriye ile işbirliği yapmaya ve daha önce imzalanan anlaşmaları etkinleştirmek için Suriye Halk Meclisi ve İran Şura Konseyi üyelerinden oluşan bir komite kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

Hayfa Cuma ise, tıp, tedavi ve ilaç alanlarında işbirliğine ve terörizm tarafından tahrip edilen Suriye’deki sağlık sektörünün altyapısının yeniden inşasına duyulan ihtiyacı vurguladı.

News Code 1905639

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