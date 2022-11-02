Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad'dan İran'a ziyaret

Faysal Mikdad bugün Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşecek.

Suriyeli bakan, Tahran temasları kapsamında üst düzey İranlı yetkililerle de bir araya gelerek iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ile bölgesel ve uluslararası konuları ele alacak.

Bu ziyaret, Faysal Mikdad'ın 13. İran hükümetinde Tahran'a gerçekleştirdiği üçüncü ziyaret oluyor.

5 Aralık 2021'de İran Dışişleri Bakanı'nın davetlisi olarak Tahran'ı ziyaret eden Mikdad, son olarak 20 Temmuz 2022 tarihinde İran'a gelmişti.