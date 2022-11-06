Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan bir intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.
Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.
Yusuf devlet medyasına yaptığı açıklamada bombacının Wadajir bölgesindeki General Dhaga-Badan askeri eğitim kampında acemi asker gibi davrandığını söyledi. Kamp, Somali'deki büyük Türk askeri üssünün yakınında yer alıyor.
Kaynak: Halk TV
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