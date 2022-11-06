  1. Dünya
  2. Afrika
6 Kas 2022 12:33

Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı

Somali'de Türk askeri üssü yakınında intihar saldırısı

Somali'de askeri eğitim kampına düzenlenen intihar saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf, basına yaptığı açıklamada başkent Mogadişu'da askeri eğitim merkezini hedef alan bir intihar saldırısının düzenlendiği bilgisini paylaştı. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Yusuf, 11 kişinin yaralandığını kaydetti.

Askeri yetkili Abdirahman Ali ise terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda askeri kamp bölgesindeki yoldan geçen sivillerin de yaralandığı bilgisini verdi.

Yusuf devlet medyasına yaptığı açıklamada bombacının Wadajir bölgesindeki General Dhaga-Badan askeri eğitim kampında acemi asker gibi davrandığını söyledi. Kamp, Somali'deki büyük Türk askeri üssünün yakınında yer alıyor.

Kaynak: Halk TV

News Code 1905705

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler