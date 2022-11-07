ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü

Arizona Valisi Cumhuriyetçi Doug Ducey’in emri ile inşa edilen duvar, 1,6 kilometre uzunluğa ve 6,71 metre yüksekliğe sahip.

Vali Ducey, maliyeti 6 milyon doları bulan duvarın inşasına gerekçe olarak, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede maddi sorunlar yüzünden yetersiz kalmalarını gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları, duvarın göçmenlere engel olmak amacıyla inşa edildiğini belirterek Vali Ducey’in önümüzdeki 8 Kasım tarihinde yapılacak olan ABD ara seçimlerinde avantaj elde etmeye çalıştığını ifade etti.

ABD hükümeti, 21 Ekim’de federal topraklarda resmi izin alınmadan inşa edilen bu duvarın kaldırılması emrini vermiş, ancak Vali Ducey proje için kimseden yetki almadığını itiraf ederek, duvar inşaatına devam edeceklerini belirtmişti.

AA