Tahran'dan Biden'ın İran'a yönelik müdahaleci açıklamalarına tepki

İran'ın Batı ile nükleer müzakerelerini yürüten heyetin danışmanı Muhammed Marandi, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Jeo Biden'ın İran'la ilgili müdahalaci açıklamalarına tepki gösterdi.

Marandi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Biden, İran'ı özgürleştireceğiz' dedi. Ondan önce de Amerika iktidardayken İran İslam Cumhuriyeti'ni zayıflatmaya çalıştılar ama başarısız oldular. İran'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik son zamanlardaki beyhude girişim, dış çatışmalara ve iç bölünmelere batmış, çökmekte olan bir imparatorluğun son nefesleriydi."

ABD Başkanı Biden, 8 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesi California’da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'daki gösterilere ilişkin, "İran'ı özgürleştireceğiz" demişti.

Joe Biden'ın sözlerine yanıt veren İran Cumhurbaşkanı Reisi ise, "İran, 43 yıl önce özgürlüğüne kavuştu ve yeniden ABD'nin esaretine düşmek istemiyor. Biz asla sağmal inek olmayacağız. İran milleti birçok kez tavrını gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.