Cumhurbaşkanı Reisi: Biden yalan söylüyor

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın İran’daki son olaylara ilişkin açıklamasına tepki göstererek, bölgede gerçekleşen terör, kaos ve sabotajların ABD yönetimi tarafından desteklendiğini belirtti.

ABD’yi “büyük şeytan” olarak adlandıran Reisi, "Filistin’i işgal eden Siyonist Rejimi'nin 70 yıldan fazladır ABD tarafından desteklenmesi ve yine Afganistan’ın ABD tarafından işgali bu büyük şeytanın icraatlarından bazılarıdır.” dedi.

Reisi sözlerinin devamında, "Biden İran'daki kaos ve terörü destekleyen açıklamaları ile insan hakları, güvenlik ve barış ile ilgili sözlerinin yalan olduğunu kez daha kanıtladı ve büyük şeytan unvanına anlam kazandırdı" ifadesini kullandı.

İran halkının ABD’nin ülkeye karşı yürüttüğü operasyon ve saldırıları iyi bildiklerini kaydeden Reisi, İran aleyhinde yürütülen algının başarısız olacağını ve hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi.