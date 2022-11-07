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7 Kas 2022 18:15

Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu

Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu

2. Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması 2022 yılı finalistleri belli oldu. Listede yönetmenliğini İranlı kadın sinemacı Leyla Novruzi'nin üstelendiği "Kara Yol" adlı kısa film yer aldı.

Eylül ayında başvuruların son bulduğu ve finale 10 kadın yönetmenin kaldığı Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması’nda sona gelindi.

Finalistlerin isimleri şöyle:

Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘’2. Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması’’ teması  “Sınırlarımız” olarak belirlenmiştir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınların eşit haklara sahip olduğu, eşit eğitim ve iş olanakları ile yaşayabildikleri, aktif olarak hayatın içinde yer aldıkları bir toplum hayaliyle çalışmaktadır. Bu vizyonla, kadınların yaşadıklarını, hissettiklerini, hayal ettiklerini özgürce ifade edecekleri yeni bir üretim alanı açmak için sadece kadın yönetmenlerin katılacağı bir kısa film yarışması düzenlemiştir.

News Code 1905733

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