Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması finalistleri belli oldu

Eylül ayında başvuruların son bulduğu ve finale 10 kadın yönetmenin kaldığı Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması’nda sona gelindi.

Finalistlerin isimleri şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ‘’2. Eskişehir Kadın Yönetmenler Kısa Film Yarışması’’ teması “Sınırlarımız” olarak belirlenmiştir.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadınların eşit haklara sahip olduğu, eşit eğitim ve iş olanakları ile yaşayabildikleri, aktif olarak hayatın içinde yer aldıkları bir toplum hayaliyle çalışmaktadır. Bu vizyonla, kadınların yaşadıklarını, hissettiklerini, hayal ettiklerini özgürce ifade edecekleri yeni bir üretim alanı açmak için sadece kadın yönetmenlerin katılacağı bir kısa film yarışması düzenlemiştir.