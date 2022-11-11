Emir Abdullahiyan ile Guterres telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde bölgesel meselelerin yanı sıra Ukrayna ve Yemen krizi dahil olmak üzere uluslararası konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan görüşmeler gözden geçirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İran Atom Enerjisi Kurumu ile UAEA arasındaki teknik diyaloga değinerek, iki taraf arasındaki işbirliğinin uygun olduğunu söyledi.

Yemen krizine atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, İran'da son dönemde yaşanan huzursuzluklarda bir Arap ülkesinin güvenlik ve medya müdahalelerini eleştirerek, Yemen'de ateşkesin uzatılmasına yardımcı olmak için BM ile işbirliğine devam edeceğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan bkez daha, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava araçları gönderme konusundaki asılsız iddiaları şiddetle reddetti.

Bazı ülkelerin yapıcı olmayan tutumlarını ve eylemlerini eleştiren Emir Abdullahiyan, "Bazı Batılı hükümetler BM Antlaşmasının aksine İran'daki barışçıl talepleri kötüye kullanarak, sosyal medyada şiddeti teşvik etmeye, molotofkokteyli ve silah yapmayı öğretmeye kalkıştı ve İran'da polislerin hayatını kaybetmesine ve güvensizliğe neden oldular ve IŞİD terör örgütünün eylemleri için zemin hazırladılar" dedi.

Emir Abdullahiyan bazı batılı ülkelerin ikili tutumunu eleştirerek, İnsan Hakları Konseyi'nin İran'la ilgili özel bir toplantı yapma girişimlerini reddetti ve şu iafadelerde bulundu:

"İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısı, gerçek bir insan hakları savunucusu olan ve son dönemdeki huzursuzluklarda derin bir itidal sergileyen İran için değil, şiddeti ve terörü teşvik eden hükümetler için yapılmalıdır."

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de İnsan Hakları Konseyi'nin görevlerine atıfta bulunarak, bunun ülkelerin işlerine herhangi bir siyasi müdahalesini reddetti.

Antonio Guterres, İran'ın terörle mücadelede ve Yemen'de ateşkes sağlanmasına yardımcı olmadaki yapıcı rolünü takdir ederek, İran'ın bu ülkedeki geçici ateşkesi uzatmak için BM Yemen Özel Temsilcisi ile işbirliğini sürdürmesini talep etti.

Guterres, İran'ın ajansla işbirliğinin devam etmesini Tahran için olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

