Emir Abdullahiyan'dan Alman mevkidaşına uyarı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Almanya Dışişleri Bakanı'na hitaben Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Alman Dışişleri Bakanı! Kışkırtıcı, müdahaleci ve diplomatik olmayan tutumlar, olgunluk ve inceliğin göstergesi değil.

Eski bağları baltalamak uzun süreli sonuçlar doğurur. Almanya, ortak zorluklarla başa çıkmak için etkileşim veya yüzleşme yolunu seçebilir. Yanıtımız orantılı ve kesin olacaktır"

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, dün akşam Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'daki göstericilere yönelik müdahalelere ilişkin bu ülkeye gelecek hafta yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

