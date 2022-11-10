  1. Ekonomi
10 Kas 2022 09:58

Emir Abdullahiyan EİT dışişleri bakanları toplantısına katılacak

Emir Abdullahiyan EİT dışişleri bakanları toplantısına katılacak

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile yaptığı görüşmede, Taşkent'te düzenlenecek olan EİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan,  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) Genel Sekreteri Khusrav Noziri ile bir araya geldi.

EİT Genel Sekreteri Khusrav Noziri bu görüşmede, 26.Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlenmesi için yapılan hazırlıkların yanı sıra teşkilattaki son gelişmeler hakkında bir rapor sundu.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan da İran'ın EİT çerçevesinde ekonomik işbirliğine koşulsuz desteğini yeniden vurgularken, bu teşkilatı ülkenin bölge ülkeleriyle ekonomik işbirliğinde temel önceliklerinden biri olarak değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan ayrıca  Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek olan EİT Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını bildirdi.

Türkiye, İran, Pakistan (kurucu üyeler) ile Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerdir.

News Code 1905774

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