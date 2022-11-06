Emir Abdullahiyan, Zimbabve Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdulahiyan, dün Tahran'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sözleşmesini savunan dost grubunun ulusal koordinatörlerinin ilk toplantısı sıradında Zimbabve Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, BM Genel Kurulu toplantısı sırasında iki ülke cumhurbaşkanları arasında yapılan görüşmeye ve İran ve Zimbabve'nin üst düzey yetkililerinin ilişkileri kapsamlı bir şekilde iyileştirme iradesine değinerek, bu konuda iki ülkenin kapasitelerinin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki işbirliği ortak komisyonunun yapılmasını ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini hızlandırma gerektiği vurgulandı.