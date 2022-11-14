ABD güçleri Suriye'den 76 tanker dolusu petrol çaldı

Suriye medyasına göre ABD ordusu çaldığı Suriye petrolünü en az 76 tankı ile el Mahmudiye kontrol noktası üzerinden Irak'ın kuzeyindeki üslerine taşıdı.

ABD ordusu, geçtiğimiz cumartesi günü de Suriye'den Irak'a en az 93 tır petrol ve buğday çalmıştı.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) yardımıyla Haseke ve Deyrizor illerindeki uçucu petrol ve gaz sahalarının kontrolünü ele geçiren Amerikan güçleri, Suriye'den düzenli olarak yakıt ve tahıl kaçakçılığı yapıyor.

Kaçırılan petrol 110 milyar dolar değerinde

Geçen yıl Washington'ın, Suriye'den Irak'taki üslerine taşımak üzere yüzlerce yakıt tankerini yağmaladığı kaydedildi. Suriye'de kaçırılan toplam petrol miktarının 110 milyar dolara yaklaştığı konuşuluyor.

Yağmalanan petrolun, yasa dışı El-Mahmudiye sınır kapısından ABD kuvvetlerinin konuşlandığı Irak'a taşındığı aktarıldı. Suriye yönetimi, ABD'nin bu tutumunu uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiriyor.