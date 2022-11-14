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14 Kas 2022 18:05

Filistin'den ABD'ye Kudüs çağrısı

Filistin'den ABD'ye Kudüs çağrısı

Filistin, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik inşa etmeyi planladığı arazinin İsrail tarafından “yasa dışı olarak el konulan” bir alan olduğu gerekçesiyle, ABD’ye planı iptal etme çağrısı yaptı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin hükümetinin haftalık kabine toplantısında konuştu.

Iştiyye, “ABD yönetiminden Kudüs'te kuracağı büyükelçilik kompleksi planını iptal etmesini talep ediyoruz. Çünkü bu kompleksin inşa edileceği araziye, İsrail’in 1950 tarihli Gaiplerin Mülkiyet Yasası aracılığıyla yasa dışı olarak el konuldu.” ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018’de, ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs’e taşıma kararı almış ve büyükelçilik Kudüs’te geçici bir ikametgaha taşınmıştı.

News Code 1905857

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