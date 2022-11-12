Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı

Türkiye ile Siyonist Rejim arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ardından 4 yıl sonunda Tel Aviv'e büyükelçi atandı.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’ne Şakir Özkan Torunlar’ın atandığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İsrail rejimi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dış Politika Dayanışma Kurulu Üyesi Şakir Özkan Torunlar atandı.

Torunlar, 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olup, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini yaptı.