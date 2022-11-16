İran, Avustralya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin İran'da yaşanan olaylara ilişkin iddialarına tepki göstererek, "Görünüşe göre Avustralya Başbakanı yanlış bilgilere dayanarak İran hakkında yanlış bir yaklaşım benimsemiştir. Bu tavır iki ülke arasındaki ilişkilere hiçbir katkı sağlamaacaktır." dedi.

Kenani, "Medya tartışmalarına bakmaksızın İran'daki gelişmelerle ilgili doğru bilgileri Avustralya hükümetine sunmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Avustralya hükümetinin İran iddiasına tepki gösteren Kenani, "Yabancı sığınmacıların katledimesi ve ülke hapishanelerinde 500 yerlinin öldürülmesine dair dosya hakkında araştırma yapılmasını engelleyen Avustralya hükümeti insan hakları konusunda vaaz vermek için en ufak bir ahlaki meşruiyetten yoksundur." açıklamasında bulundu.

Kenani, terör örgütlerine ev sahipliği yapan ve İran'daki kutsal türbeyi hedef alan terör saldırısı konusunda sessiz kalan Avustralya hükümetini "çifte standart" izlemekle suçladı.

Sözcü Kenani ayrıca, "İran, Avustualya'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı ve büyükelçi aracılığıyla Avustualya tarafına gerekli uyarılar iletilmiştir." diye konuştu.