ABD, İran'a siyasi baskıyla ortaklarını aklamak istiyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, insan hakları savunucusu olduğunu iddia eden devletlerin çifte standart yaklaşımı ile uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

Kenani’nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan paylaşımda "Yemen savaşında 8 bin çocuk şehit oldu veya yaralandı. 2022 yılında Filistin’de 47 çocuğun şehit olması, 164 çocuğun yaralanması ve Filistinli 750 çocuğun da gözaltına alınması insan hakları savunusucu olduğunu iddia eden devletlerin desteğiyle Siyonist Rejim tarafından yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Nasır Kenani, “İran'a yönelik yürütülen medya savaşı ve siyasi baskının amaçlarından biri ABD'nin ortaklarının suçlarını aklamaktır.” dedi.