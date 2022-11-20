Tahran, İngiliz Büyükelçi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Dışişleri Bakanlığı, İran’ın Londra'daki büyükelçilik binasına şiddet yanlısı bir grubun saldırması ve İran bayrağına saygısızlık nedeniyle İngiltere Büyükelçisi Simon Shercliff Dışişleri’ne çağırdı.

Verilen bilgilere göre, İngiliz tarafına 1961 ve 1963 tarihli Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri hatırlatılarak, İngiliz polisin saldırıyı önlemedeki yetersizliği şiddetle protesto edildi.

İngiltere Büyükelçisi ise saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, durumu Londra'ya bildireceğini kaydetti.

Daha önce Tahran, bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye tepki olarak, bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.