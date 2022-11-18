İran'dan Gazze'ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya Twitter hesabından Gazze'deki Cebaliye kampında çıkan yangında ölenler için bir taziye mesajı paylaştı.

Kenani'nin paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Gazze’de Cebaliye kampındaki bir binada çıkan yangından dolayı aziz Filisitin halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyorum"

Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada dün çıkan yangında en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.