İran'dan Irak'a başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya Twitter hesabından Irak'ın Süleyamaniye kentindeki gaz patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Sözcü Keneni'nin paylaştığı mesajda "Süleyamaniye kentindeki gaz patlamasında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralılara açıl şıfalar ve Irak halkı ve hükümetine başsağlığı diliyorum" ifadesi kullanıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde dün bir binanın çökmesine yol açan gaz patlamasında en az 11 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 12’ye çıktığını öğrenildi.