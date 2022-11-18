Batı, İran'ın parçalanmasını istiyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Hatemi, ülkede çıkan kargaşalara değinerek, "Anayasamız ülkede itiraz etmenin serbest olduğunu söylüyor. İtiraz, kargaşadan farklıdır” dedi

Ayetullah Hatemi, "Kargaşacıların asıl hedefi İran'ı bölmektir. Tabii Batılı ülkeler boşuna umut bağlamışlar, çünkü İran'ın parçalamasına sadece kendileri inanıyor. Batı İran'ın parçalanmasını ve bundan kendi menfaatleri için kulanmasını istiyor, ancak bunu rüyalarında görebilirler" ifadesini kullandı.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ayetullah Hatemi ayrıca 2022 Dünya Kupası oyunları için Katar'ın başkenti Doha'ya giden İran Milli Futbol Takımı için de başarılar diledi.