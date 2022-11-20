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20 Kas 2022 13:33

2022 Dünya Kupası öncesi "Bayrak Kokusu" şarkısının klibi yayınlandı

2022 Dünya Kupası öncesi "Bayrak Kokusu" şarkısının klibi yayınlandı

İranlı ses sanatçısı Settar Sohrabi'nin İran Milli Futbol Takımı için seslendirdiği "Bayrak Kokusu" şarkısının klibi yayınlandı.

2022 Dünya Kupası öncesi Settar Sohrabi'nin seslendirdiği "Bayrak Kokusu" şarkısının klibi yayınlandı.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı yarın ilk maçında İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapacak.

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir.

News Code 1905955

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