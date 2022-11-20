İran Spor Bakanı "Dünya Kupası" için Katar'a gitti

İran Spor ve Gençlik Bakanı Hamid Seccadi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak ve İran-İngiltere maçını izlemek üzere Katar'a gitti.

Seccadi'ye Bakan Yardımcısı Sina Kelhor da eşlik ediyor.

B grubunda yer alan İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında yarın TSİ 16.00'da Al Halife Stadı'nda İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Katar’da

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapacak.

Katar’ın ev sahipliğini yaptığı organizasyonun ilk maçı bugün TSİ 19.00'da Katar ile Ekvador arasında oynanacak.