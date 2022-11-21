  1. Kültür
21 Kas 2022 15:31

Tebriz kentinde bulunan tarihi konak yeniden restore edilecek

Tebriz kentinde bulunan tarihi konak yeniden restore edilecek

İran'ın Tebriz kentinde bulunan ve geçmişte tahrip edilen Kolah Ferengi Konağı yeniden restore edilecek.

Tebriz kentinin en tarihi konaklarıdan biri olarak bilinen ve 1921 yılında tahrip edilen "Kolah Ferengi Konağı"nın yeniden restore edilmesine karar verildi.

Tebrizlilerin Şazde Bağı adıyla da bilinen ve Bağ Şomal Külliyesi'nde yer alan Kolah Ferengi Konağı'nın tarihi geçmişi Ak-Koyunlular dönemine dayanıyor.

Restore çalışmalarının Tebriz Belediyesi tarafından yapılacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tebriz Belediyesi Başkanı Yakup Huşyar, kentin tarihi kimliğini yeniden canlandırmak amacıyla Kolah Ferengi Konağı'nın restore edileceğini bildirdi.

News Code 1905956

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