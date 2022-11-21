Tebriz kentinde bulunan tarihi konak yeniden restore edilecek

Tebriz kentinin en tarihi konaklarıdan biri olarak bilinen ve 1921 yılında tahrip edilen "Kolah Ferengi Konağı"nın yeniden restore edilmesine karar verildi.

Tebrizlilerin Şazde Bağı adıyla da bilinen ve Bağ Şomal Külliyesi'nde yer alan Kolah Ferengi Konağı'nın tarihi geçmişi Ak-Koyunlular dönemine dayanıyor.

Restore çalışmalarının Tebriz Belediyesi tarafından yapılacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tebriz Belediyesi Başkanı Yakup Huşyar, kentin tarihi kimliğini yeniden canlandırmak amacıyla Kolah Ferengi Konağı'nın restore edileceğini bildirdi.