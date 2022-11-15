Erdebil'de bulunan tarihi yapı: Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi

Burası Safevi krallarının atalarından olan Şeyh Sefiuddin'in basaı Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi.

Erdebil eyaletinin gezilecek yerlerinden biri olan türbenin tarihi MS 10. yüzyıla dayanmaktadır.

Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi, Erdebil'e üç kilometre uzaklıktaki Kalhoran köyünde yer almaktadır. Dolayısıyla Kalhoran Mezarı da olarak adlandırılmaktadır.

Tarihi bina sekizgen olup bir bahçenin ortasında yer almaktadır.

Türbenin süslemeleri ve resimleri Safeviler döneminde yapılmış, bu antik yapıya farklı dönemlerde parçalar eklenmiştir.

Tarihi ve mimari değeri nedeniyle Şeyh Eminuddin mezarı 06.01.1932'de İran'ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.

