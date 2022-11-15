  1. Kültür
15 Kas 2022 14:00

Erdebil'de bulunan tarihi yapı: Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi

Erdebil'de bulunan tarihi yapı: Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi

Safevi krallarının atalarından olan Şeyh Sefiuddin'in basaı Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi, Erdebil eyaletinin gezilecek yerlerinden biridir.

Burası Safevi krallarının atalarından olan Şeyh Sefiuddin'in basaı Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi.

Erdebil'de bulunan tarihi yapı: Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi

Erdebil eyaletinin gezilecek yerlerinden biri olan türbenin tarihi MS 10. yüzyıla dayanmaktadır.

Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi, Erdebil'e üç kilometre uzaklıktaki Kalhoran köyünde yer almaktadır. Dolayısıyla Kalhoran Mezarı da olarak adlandırılmaktadır.

Erdebil'de bulunan tarihi yapı: Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi

Tarihi bina sekizgen olup bir bahçenin ortasında yer almaktadır.

Türbenin süslemeleri ve resimleri Safeviler döneminde yapılmış, bu antik yapıya farklı dönemlerde parçalar eklenmiştir.

Erdebil'de bulunan tarihi yapı: Şeyh Eminuddin Cebrail Türbesi

Tarihi ve mimari değeri nedeniyle Şeyh Eminuddin mezarı 06.01.1932'de İran'ın ulusal varlıkları listesinde yer almıştır.
 

News Code 1905851

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler