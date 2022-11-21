Hikmet Hacıyev'den "İran" açıklaması

APA’da yer alan bilgiye göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İşlerden Sorumlu Danışmanı Ali Ekber Velayati'nin İran-Azerbaycan ilişkileriyle ilgili yazısını değerlendirdi.

Hacıyev, "Sayın Ali Ekber Vilayeti'nin Azerbaycan ve İran halklarının ortak tarihi, dini, kültürel mirası ve gelenekleri ile ilgili yorumlarını ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkındaki görüşlerini olumlu değerlendiriyor ve takdirle karşılıyoruz." dedi.

Hacıyev sözlerine şöyle devam etti:

"Son dönemde bazı açıklamaların iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına yol açtığını esefle belirtmek isterim. Bu gerilimini Azerbaycan Cumhuriyeti başlatmadı. Bu konular iki ülke arasındaki güveni olumsuz etkiledi."

Azeri yetkili, ülkesinin İran ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu vurguladı.

Ali Ekber Vilayati'nin kaleme aldığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan gözümüzün nurudur. Son haftalarda birileri cehaletten, birileri kötü niyetle İran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ile savaşmak istediği dedikodularını yayıyor. Bu İran'a atılacak en büyük iftiradır. İran’ın gücü dostlarımıza karşı değil, İran ve Azerbaycan’ın düşmanlarına karşıdır.

İran’ın Kafkasya’da veya başka bir yerde, komşuları da dahil olmak üzere hiçbir ülkeye saldırmaya niyeti yok. Bilhassa aynı ırktan, dilden, dinden, gelenekten, tarihten gelen insanlar, yani Azerbaycan Cumhuriyeti halkı gözümüzün nurudur. İran İslam Cumhuriyeti bugün bile bölge halklarının mutluluğundan başka bir şey istemiyor ve bölgedeki hiçbir ülkenin topraklarında gözü yok. Azerbaycan herhangi bir ülke tarafından saldırıya uğrarsa İran’dan destek bekleyecektir. Aras Nehri'nin kuzeyinde Azerbaycanlılar ile aramızda her ne sebeple olursa olsun bir ayrılık olmasına rağmen biz sınırları kaldırmaya ve hiçbir yeri işgal etmeye çalışmıyoruz. Azerbaycan halkı kendi ülkesini yönetmektedir ve bu tür uygunsuz sözler ve suçlamalar asılsızdır ve İran ve Azerbaycan düşmanları bilsinler ki bu konudaki çabaları boşa çıkacaktır."