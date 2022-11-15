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15 Kas 2022 10:55

Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü

Emir Abdullahiyan, Azeri mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam saatlerinde Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Taraflar, iki ülke ilişkilerindeki son durum, kamuoyunda söylemlerle ilgili rahatsızlık ve diğer sorunların karşılıklı diyalog ve anlayış çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ifade etti. Bu konuda iki ülkenin dışişleri bakanlıkğı sözcüleri arasında ilişki kurulmasının faydalı olacağına işaret edildi.

Bakanlar, iki ülkeyi ilgilendiren hususları da ele alırken temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çektiler.” ifadelerine yer verildi.
 

News Code 1905868

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