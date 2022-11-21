2022 Dünya Kupası: İran-İngiltere maçı sona erdi

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, dün Al Bayt Stadı'nda oynanan Katar-Ekvador maçıyla başladı.
Dünya Kupası'nda İran Milli Futbol Takımı bugün İngiltere ile B Grubu'nda karşı karşıya geldi. İran takımı Halifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maçı 6-2 kaybetti.
Mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetti.
Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.
İşte Dünya Kupası Grupları:
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
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