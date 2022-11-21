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21 Kas 2022 18:44

2022 Dünya Kupası: İran-İngiltere maçı sona erdi

2022 Dünya Kupası: İran-İngiltere maçı sona erdi

İran Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda bugün İngiltere ile karşı karşıya geldi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, dün Al Bayt Stadı'nda oynanan Katar-Ekvador maçıyla başladı.

Dünya Kupası'nda İran Milli Futbol Takımı bugün İngiltere ile B Grubu'nda karşı karşıya geldi. İran takımı Halifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maçı 6-2 kaybetti.

Mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetti.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.

İşte Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

News Code 1905984

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