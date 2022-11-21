2022 Dünya Kupası: İran-İngiltere maçı sona erdi

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı, dün Al Bayt Stadı'nda oynanan Katar-Ekvador maçıyla başladı.

Dünya Kupası'nda İran Milli Futbol Takımı bugün İngiltere ile B Grubu'nda karşı karşıya geldi. İran takımı Halifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maçı 6-2 kaybetti.

Mücadeleyi Brezilya Futbol Federasyonundan Raphael Claus yönetti.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.

İşte Dünya Kupası Grupları:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana