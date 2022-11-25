Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan Karabağ açıklaması

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, verdikleri bilgilerin Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Rus barışı koruma birliğinin resmi açıklamalarına yansımadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ'daki yerleşim bölgelerinin adlarıyla ilgili listenin Rus tarafına verildiği belirtilerek, "Ne yazık ki Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının resmi web sitesinde yayınlanan Rusya Federasyonu barış gücü birliğinin resmi bilgilerinde, yerleşim yerlerimizin adları hayali Ermeni yer adlarıyla anılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: TRT Haber