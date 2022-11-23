Azerbyacan'ın topraklarında gözümüz yok

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, son iki ayda İran'a yönelik terör eylemlerine ve bu konuda gerçekleştirilen diplomatik istişarelere değinerek, "Son iki ayda Bağdat ve Tahran'da iki kez Irak yetkilileri ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) güvenlik yetkilileriyle görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmeler sırasında birçok anlaşmaya varıldı ve Irak merkezi hükümeti teröristleri İran sınırlarından çıkarma taahhüdünde bulundu" dedi.

Emir Abdullahiyan, "Son sekiz haftada terörist savaş ve iç savaş çıkarmak ve İran'ı bölmek amacıyla başlatılan komplo başarısız oldu" ifadesini kullandı.

Batılıların İran'ın iç işlerine karışmasını eleştiren Emir Abdullahiyan, "İran'da yaşananlara ilişkin üç Avrupa ülkesi olan Fransa, İngiltere ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu dünya ülkelerinin yetkilileriyle yaptığım temaslarda İran'ın tutumunu net bir şekilde ifade ettim" değerlendirmesinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Üç Avrupa ülkesi, ABD ve Siyonistler, gelişmeleri doğru anlamadılar ve medya kuruluşları üzerinde müdahalede ve siyasi yorumlarda bulundular; Bu ülkelerdeki bazı yetkililer, olumsuz yorumlarının ardından farklı röportajlarla bu konudaki yanlışlarını düzeltmeye çalıştı"

İran ve Ukrayana arasında insansız hava araçları (İHA) konulu görüşmeler yapıldığını belirten Emir Abdullahiyan, “Ukrayna savaşı başlamasından 11 ay önce Rusya ile yaptığımız savunma işbirliği kapsamında çok az sayıda İran İHA'sının satışı gerçekleşti. Şimdiye kadar İran İHA’larının savaşta kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bize sunulmadı. Son günlerde İran ve Ukrayna heyetleri konuyu görüşmek üzere üçüncü bir ülkede toplandı" açıklamasını yaptı.

Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizine dair, "Savaşı bir çözüm olarak görmüyoruz ve barış ile istikrarın yeniden tesis edilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerin son durumuna ilişkin Emir Abdullahiyan şu ifadeleri kullandı:

"Batılıların son haftalardaki yaklaşımlarına rağmen, Avrupa Birliği ve bazı aracılar aracılığıyla yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmeler Amerikan tarafıyla gündemdeydi; Aynı zamanda kırmızı çizgilerimizi de aşmadık.

Şimdi masada son metin var. Bu, Viyana'da birkaç ay süren görüşmelerde ortaya çıkan çeşitli fikirlerin sonucudur. ABD tarafıyla üç konuda hâlâ görüş ayrılıklarımız var ve üç Avrupa ülkesi bu konularda Amerikan tarafıyla görüşüyor. AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile yardımcısı Mora bu alanda bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu konulardan biri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile kalan sorunlardır, diğeri ise ekonomik garanti ile ilgili."

Emir Abdullahiyan İran- Suudi Arabistan müzakereleriyle ilgili olarak, "Siyasi arenada, İran ile Suudi Arabistan arasında Irak'ta gerçekleştirilen beşinci tur görüşmelerde üzerinde anlaşmaya vardığımız hususlara bağlıyız. İran ve Suudi Arabistan arasındaki diyalog ve işbirliğini çeşitli nedenlerle yararlı, etkili ve bölgede barış ve güvenlik açısından uygun buluyoruz. Suudi Arabistan'ın, Bağdat'ta gerçekleştirilen beşinci tur görüşmelerde varılan taahhütleri yerine getirerek iki ülkenin doğal yolda adımlar atabilmesini temenni ederiz" diye kaydetti.

CBS muhabirinin “İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan (NTP) çekilme planı mı var?” şeklindeki sorusuna Emir Abdullahiyan, “Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na bağlıyız ve taahhütleri herkesten daha fazla yerine getirdik. Bizim ciddi endişemiz, Siyonist Rejim'in nükleer savaş başlığına sahip olması ve bahsi geçen antlaşmaya uymamasıdır” yanıtnı verdi.

İran-Azerbaycan ilişkilerini değerlendiren Emir Abdullahiyan, şu açıklamalarda bulundu:

“Geçen ay Erivan'ı ziyaret ettim ve (Ermenistan Başbakanı) Paşinyan da İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu temaslar Azerbaycan'daki bazı medya organlarının tepkisini çekti . Azerbaycan ve Ermenistan'ı İran'ın iki komşusu olarak görüyoruz. İran’ın herhangi bir komşu ülkesiyle ilişkisi başka ülkelere karşı değildir. Münasebetlerde iyi komşuluk politikasına öncelik veriyoruz. Azerbaycan dahil hiçbir komşu ülkenin topraklarında gözümüz yok. Kafkasya’daki aktörlere bölgedeki jeopolitik değişimin İran'ın tepkisiyle karşılanacağını bildirdik. İyi komşuluk ve dostane ilişkiler çerçevesinde Azerbaycan ve diğer komşu ülkelerle ilişkileri takip ediyoruz.”