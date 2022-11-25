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25 Kas 2022 17:51

Reisi, İran Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Reisi, İran Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, FIFA 2022 Dünya Kupası ikinci maçında Galler'i 2-0 yenen İran Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda İran, 10 kişi kalan Galler'i uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

İran’a galibiyeti getiren golleri 90+8’de Çeşmi ve 90+11’de Rezaiyan kaydetti.

Galler zaferi sonrası Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, teknik ekip ve oyuncuları tebrik etti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran ekibine hitaben kaleme aldığı mesajda, "Var gücünüzle mücadele edip İran milletine tatlı bir zafer kazandırdığınız için içtenlikle teşekkür ederiz." dedi.

Reisi, İran milletin hayır duasının Milli Futbol Takımı'nın arkasında olduğunu kaydetti.

News Code 1906058

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