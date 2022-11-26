İran'ın galibiyeti Şam'da coşkuyla kutlandı

İran Milli Takımı'nın Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası maçında Galler karşısında aldığı galibiyetin ardından ülkenin birçok şehrinde sevinç gösterileri düzenlendi.

Maç bitiminin ardından arabalarla konvoy yapıp korna çalarak sevinç gösterisinde bulunan halk meydanlarda buluşarak marşlar okuyup sloganlar attı. İran’ın galibiyeti Suriye’nin başkenti Şam’da coşkuyla kutlandı. Şam'da yaşayan İran vatandaşları araç konvoyu yaparak şehir turu attı.

FIFA 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda yer alan İran Milli Futbol Takımı dün Galler ile karşı karşıya geldi. Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan maçta İran Milli Futbol Takımı, rakibi Galler'i 2-0 yendi.

İran’a galibiyeti getiren golleri 90+8’de Çeşmi ve 90+11’de Rezaiyan kaydetti.

Bu sonucun ardından İran puanını 3’e yükseltirken, Galler ise 1 puanda kaldı. Galler gruptaki son maçında İngiltere ile karşılaşacak. İran ise ABD ile oynayacak.