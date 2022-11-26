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26 Kas 2022 10:21

Irak Başbakanı, İran'ın Galler galibiyetini tebrik etti

Irak Başbakanı, İran'ın Galler galibiyetini tebrik etti

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani, FIFA 2022 Dünya Kupası ikinci maçında Galler'i 2-0 yenen İran'ı tebrik etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es- Sudani, Twitter'den yaptığı bir paylaşımda FIFA 2022 Dünya Kupası ikinci maçında Galler'i 2-0 yenen İran'ı tebrik etti.

Es-Sudani'nin paylaşımında, "İran ve maçlara katılan tüm kardeş ve dostlarımıza Dünya Kupası'nın kritik etaplarına ulaşmalarını diliyoruz" ifadesi kullanıldı.

FIFA 2022 Dünya Kupası B Grubu'nda yer alan İran Milli Futbol Takımı dün Galler ile karşı karşıya geldi. Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan maçta İran Milli Futbol Takımı, rakibi Galler'i 2-0 yendi.

İran’a galibiyeti getiren golleri 90+8’de Çeşmi ve 90+11’de Rezaiyan kaydetti.

News Code 1906066

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