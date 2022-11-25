2022 Dünya Kupası: İran, Galler'i yendi

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu'nda yer alan İran Milli Futbol Takımı, Galler'i 2-0 yendi.

İran’a galibiyeti getiren golleri 90+8’de Çeşmi ve 90+11’de Rezaiyan kaydetti.

Bu sonucun ardından İran puanını 3’e yükseltirken, Galler ise 1 puanda kaldı. Galler gruptaki son maçında İngiltere ile karşılaşacak. İran ise ABD ile oynayacak.

Dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası’na ilk defa bir Arap ülkesi ev sahipliği yapılıyor.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İran'ın Dünya Kupası'nda ABD, Galler ve İngiltere ile birlikte yer aldığı B Grubu'nu "turnuvanın en destansı grubu" olarak nitelemişti.