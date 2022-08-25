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25 Ağu 2022 10:14

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde ABD üslerine roketli saldırı

Suriye'nin Deyr ez Zor ilinde ABD üslerine roketli saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer ve Kuniko gaz sahasının çevresine roket saldırıları düzenlendi.

Suriye haber ajansı SANA, Deyr ez Zor ilindeki Ömer ve Kuniko petrol sahalarında bulunan ve ABD güçlerinin konuşlandığı iki askeri üsse saldırı düzenlendiğini aktardı.

Ajansa bilgi veren bir kaynak, saldırının roketlerle yapıldığını, üslerin bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini bildirdi.

"Amerikan işgal kuvvetlerinin bölgeyi kapattığını” söyleyen kaynak, saldırının ardından ABD uçaklarının bölgede yoğun uçuş gerçekleştirdiğinden dolayı saldırıda yaralı ya da ölen olup olmadığının bilinmediğini ifade etti.

AA'nın haberine göre ABD güçleri roketlerin geldiği yöne topçu ve roket atışı düzenledi.

Kaynak: Sputnik

News Code 1904379
https://tr.mehrnews.com/news/1904379/

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