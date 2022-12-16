Amerikan işgal güçleri Rakka’ya geri dönüyor

Arap medyasına göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD güçlerinin üç yıl sonra Suriye’nin Rakka bölgesinde yeni askeri üs kurmaya çalıştığını duyurdu.

Suriye’de ABD liderliğindeki sözde "IŞİD'e karşı" uluslararası koalisyon güçlerinden Aralık 2019’da yapılan açıklamada koalisyon askerlerinin Rakka ve Tabka kentleri ile Lafarge Çimento Fabrikası’nı boşalttıkları belirtildi.

Terör örgütü IŞİD, 2013 yılında Rakka’yı ele geçirerek, şehri başkent ilan etmişti. 2017 Ekim ayında Uluslararası Koalisyon’un yardımıyla DSG Rakka’yı IŞİD’ten almıştı.

Suriye lideri Beşar Esad, ABD’nin ülke topraklarındaki eylemlerini, “devlet haydutluğu” olarak nitelemişti.