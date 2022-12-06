Hamas'tan büyükelçiliklere "Mescid-i Aksa" mektubu

İşgalcilerin Mescid-i Aksa’yla ilgili planlarını hayata geçirmelerine bedeli ne olursa olsun izin vermeyeceklerini bildiren Hamas'ın gönderdiği mektupta, Yahudi yerleşimci liderlerin işgal rejimi yetkililerinden Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskınları yoğunlaştırmalarını istediklerini söyledi.

Mektupta ayrıca Yahudi yerleşimci liderlerin Mescid-i Aksa’da ayin yapmalarına ve El-Mağaribe Kapısı dışındaki kapılardan da Mescid-i Aksa’ya girmelerine izin verilmesini, baskın sürelerinin uzatılmasını istedikleri, işgal polisinin de cevabında bu taleplerin yerine getirilmesi için çalışacağını söylediği ifade edildi.

İşgalcilerin planlarının çok tehlikeli olduğu ve patlamaya yol açabileceği uyarısında bulunan Hamas, İslam ümmetiyle birlikte Mescid-i Aksa’yı savunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Filistin halkına ve kutsal mekanlarına yönelik saldırılar devam ettiği sürece işgalcilerin huzur ve güven içinde yaşayamayacaklarını belirten Hamas, uluslararası toplumdan ve kuruluşlardan işgalcilerin planlarına engel olmalarını istedi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi