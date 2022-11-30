ABD'de silah şiddeti kurbanlarının sayısı son 30 yılın rekorunu kırdı

JAMA Network Open tarafından yapılan araştırma verilerine göre 1990 ve 2021 yılları arasında ABD'de ateşli silah nedeniyle 1 milyon 110 bin 421 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu sayıya silahlı saldırı, cinayet, taksirle adam öldürme ve intihar vakalarının dahil olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre ABD'de silah kaynaklı ölümlerin en düşük olduğu yıl 'her 100 bin kişiden 10'unun' silahlı bir olayda hayatını kaybettiği 2004 yılı olurken, 2021 yılına gelindiğinde bu sayı yüzde 45 artarak 'her 100 bin kişiden 14.7'sine' yükseldi. Benzer bir artış cinayet vakalarında da yaşandı. 2021 yılında 2004'teki sayılara göre yüzde 40 daha fazla cinayet işlenirken, intihar edenlerin oranı yüzde 17 arttı.

Söz konusu 30 yıllık sürede en hızlı artış ise koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yılları arasında yaşandı. Yalnızca salgın döneminde ateşli silaha bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 25 arttı.