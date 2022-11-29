Emir Abdullahiyan ile Çavuşoğlu Suriye'yi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır gelişmeleri ve askeri çatışmalardaki son durumu ele aldı.

Çavuşoğlu, Kuzey Suriye'deki gelişmeler hakkında Emir Abdullahiyan'a bilgi verdi.

Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili kaygılarını anladıklarını belirten Emir Abdullahiyan bu kaygıların giderilmesi gerektiğini vurguladı ve "Bunun gerçekleşmesi için iki ülke arasındaki güvenlik müzakerelerinin devam etmesi lazım. Askeri operasyonlar sadece sorunları çözmeye yardımcı olmayacak, aynı zamanda hasara yol açarak durumu daha da karmaşık hale getirebilir" dedi.

Emir Abdullahiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye ile Türkiye arasındaki siyasi sorunların çözümü için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Görüşmeye ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde yapılacak karşılıklı ziyaretlerin hazırlıkları ele alınmıştır" denildi