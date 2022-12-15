Erdoğan: Putin'e Esad'la liderler görüşmesi teklif ettim

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşmek istediğini söyledi. Erdoğan, Suriye'ye olası kara harekatına ilişkin soruya yanıtında, "Biz şu an itibarıyla Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz" dedi.

İki ülkenin istihbarat örgütlerinin, ardından da savunma ve dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında "liderler olarak bir araya gelmekten" söz eden Erdoğan, "Bunu da Sayın Putin’e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" diye konuştu.

Esad 'laf değil icraat bekliyoruz' demişti

Esad, Ankara'dan kara harekatı mesajları eşliğinde gelen normalleşme önerileri karşısında "Ankara ile görüşmelerin şu anda sadece istihbarat niteliğinde olduğunu" ifade ederek, "Suriye Türkiye’den laf değil, icraat bekliyor" demişti.