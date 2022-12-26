Bahreyn’de Yahudilerin etkinliği iptal edildi

Al Mayadeen TV kanalına göre, Bahreyn'in başkentinde gerçekleşen geniş kapsamlı gösteriler sonucu ilk kez Manama'da yapılması planlanan Yahudi etkinlik "Hanuka Bayramı" iptal edildi.

Işıklar Bayramı olarak da adlandırılan Hanuka Bayramı her sene Yahudiler tarafından kutlanıyor. Aralık ayına denk gelen Hanuka Bayramı’nda kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Siyonist Rejim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Bahreyn’in Tel Aviv'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime göreve başlamıştı.