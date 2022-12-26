  1. Dünya
  2. Ortadoğu
26 Ara 2022 10:54

Bahreyn’de Yahudilerin etkinliği iptal edildi

Bahreyn’de Yahudilerin etkinliği iptal edildi

Direnen Bahreyn halkı kazandı. Başekent Manama’da düzenlenmesi planlanan Yahudilerin Hanuka Bayramı etkinliği iptal edildi.

Al Mayadeen TV kanalına göre, Bahreyn'in başkentinde gerçekleşen geniş kapsamlı gösteriler sonucu ilk kez Manama'da yapılması planlanan Yahudi etkinlik "Hanuka Bayramı" iptal edildi.

Işıklar Bayramı olarak da adlandırılan Hanuka Bayramı her sene Yahudiler tarafından kutlanıyor. Aralık ayına denk gelen Hanuka Bayramı’nda kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Siyonist Rejim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, Bahreyn’in Tel Aviv'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime göreve başlamıştı.

News Code 1906652

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler