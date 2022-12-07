Emir Abdullahiyan, Bosna'da ikili temaslarda bulundu

Dışişler Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bosna-Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile Müslümanların ortak değerleri ile iki ülke arasındaki ortak tarih ve kültürü görüştü.

Dünya da İslamofobiyin arttığına ve Bosna-Hersek'teki Müslümanların ruhani liderliğinin zor koşullarına işaret eden Bakan Emir Abdullahiyan, Kavazovic'in bu konudaki çabalarını takdir etti.

Emir Abdullahiyan ayrıca Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İran'daki son olaylar ve Baklanlar'daki son gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı, dün Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turković ile de bir araya gelmişti.