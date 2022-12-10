Türkiye'den Moskova-Ankara siyasi istişarelerine dair açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Rusya-Türkiye siyasi istişarelerine dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın bir kısmında şu ifadelere yer verildi:

*İstişarelerde, ikili ilişkilerin yanısıra BM Reformu, İstanbul Tahıl Anlaşmasının uygulanması, Ukrayna, Suriye'deki durum ve sınır ötesi insani yardımlara ilişkin BM mekanizması, Libya, Ortadoğu, Doğu Akdeniz konuları ele alınmıştır. İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin hususlar istişare edilmiş, bugüne kadar 13 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına sevkedilmesini sağlayan girişimin sürdürülmesinin ve Rus tahıl ve gübresinin de ihracının kolaylaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.

*Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına atfedilen önem vurgulanmış, ülkedeki krize 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında yeralan Yol Haritası temelinde siyasi çözüm bulunması lüzumuna işaret edilmiştir.