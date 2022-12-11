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11 Ara 2022 12:54

AB'den Türkiye'ye yaptırımlara katıl çağrısı

AB'den Türkiye'ye yaptırımlara katıl çağrısı

Avrupa Birliği, Ankara hükümetine Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılma çağrısında bulundu.

“Funke Mediengruppe” yayınına atıfta bulunan APA’nın haberine göre, bu durum Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in Avrupa Parlamentosu’na yazdığı mektupta belirtildi.

Borrell, Ankara’nın Moskova’ya kısıtlama getirme konusundaki isteksizliğinin endişe kaynağı olduğunu kaydetti.

AB Yüksek Temsilcisi, AB ve Türkiye’nin hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilecek çift amaçlı malların ticaretini mümkün kılan bir gümrük birliği oluşturduklarına dikkat çekti.

Borrell, Ankara'nın Moskova'ya kısıtlama getirme konusundaki isteksizliğinin endişe kaynağı olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olduğunu hatırlatan Borrell, tüm üye ülkelerin AB’nin kararlarına destek vermesini beklediklerini kaydetti  ve “Avrupa Birliği, Ankara’nın Rusya ile yakın ortaklık ilişkilerini desteklemesinden endişe duyuyor. " dedi.

News Code 1906371

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