Anket: HDP destek verirse Millet İttifakı yüzde 55’in üzerinde

Normal takvimine göre Haziran 2023’te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündemdeki yerini koruyor. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, TELE1’de Burçin Atılgan’ın sunduğu Gündem Özel programında seçime yönelik dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

‘Cumhur İttifakı yüzde 40 bandında’

Seçim ittifaklarını değerlendiren Kulat, ”Şu anda Cumhur İttifakı elimizdeki veriler açısından baktığımızda yüzde 40 bandında, altılı Masa da yüzde 45 bandında kendini gösteriyor daha ziyade. Geri kalan 15 puanlık seçmen ise yaklaşık 10 puanı -belki bir puan eksik belki bir puan fazla- HDP’li seçmen, geri kalan üç-dört puan da diğer partiler dediğimiz minimal partilerde toplanıyor” ifadelerini kullandı.

‘HDP’nin desteğini alırsa 56’ya 44 gibi’

Kulat, oy oranları doğrultusunda altılı masada herhangi bir sorun yaşanmaması ve HDP’nin desteği alınması halinde 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin farklı bir sonuçla muhalefetin ortak adayı tarafından kazanılacağını öngördüğünü ifade etti.

Kulat, “Dolayısıyla HDP’nin de desteğini almasıyla birlikte -bunda Altılı Masa’nın aday belirlemesinde önemli bir formülasyondur aynı zamanda- bugün itibariyle bir seçim olması durumunda Altılı Masa bileşenleri eğer masada bir sorun yaşanmazsa, beraber hareket etme kabiliyetinde bir sorun yaşanmazsa -şu ana kadar böyle bir sorun görünmüyor- bu maç 57’ye 43 gibi 56’ya 44 gibi duruyor şu an itibarıyla” diye konuştu.