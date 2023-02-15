İran petrolünün fiyatı arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son raporu, İran'ın ağır ham petrolünün varil fiyatının art arda 6 aylık düşüşün ardından Ocak ayında arttığını gösterdi.

Buna göre İran petrolünün varil fiyatı, önceki aya nazaran yüzde 3,1 artarak 81,56 dolar oldu.

OPEC ülkelerinin günlük ham petrol üretimi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 49 bin varil azalarak 28 milyon 876 bin varil oldu.

Ülkelerin üretim rakamları şu şekilde:

-İkincil Kaynaklara Dayalı OPEC Ham Petrol Üretimi-

(Milyon Varil/Gün) Değişim

Ülkeler Aralık Ocak Aralık/

Ocak

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Cezayir 1,015 1,015 0

Angola 1,108 1,155 47

Kongo 244 262 19

Ekvator Ginesi 55 53 -3

Gabon 193 183 -10

İran 2,579 2,557 -22

Irak 4,470 4,424 -46

Kuveyt 2,648 2,693 45

Libya 1,159 1,148 -10

Nijerya 1,271 1,336 65

Suudi Arabistan 10,475 10,319 -156

BAE 3,042 3,045 2

Venezuela 666 686 20

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Toplam OPEC 28,926 28,876 49

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-Doğrudan İletişime Dayalı OPEC Ham Petrol Üretimi-

(Milyon Varil/Gün) Değişim

Ülkeler Aralık Ocak Aralık/

Ocak

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Cezayir 1,009 1,012 3

Angola 1,088 1,105 17

Kongo 257 275 19

Ekvator Ginesi 54 55 1

Gabon 189 -- --

Irak 4,431 4,331 -100

Kuveyt 2,676 2,676 0

Nijerya 1,235 1,258 23

Suudi Arabistan 10,435 10,453 17

BAE 3,043 3,038 -5

Venezuela 669 732 63