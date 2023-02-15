  1. Ekonomi
15 Şub 2023 13:06

İran petrolünün fiyatı arttı

İran petrolünün fiyatı arttı

OPEC'in son raporuna göre, İran'ın ağır ham petrolünün varil fiyatı, yüzde 3,1 artarak 81,56 dolar oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) son raporu, İran'ın ağır ham petrolünün varil fiyatının art arda 6 aylık düşüşün ardından Ocak ayında arttığını gösterdi.

Buna göre İran petrolünün varil fiyatı, önceki aya nazaran yüzde 3,1 artarak 81,56 dolar oldu.

OPEC ülkelerinin günlük ham petrol üretimi Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 49 bin varil azalarak 28 milyon 876 bin varil oldu.

Ülkelerin üretim rakamları şu şekilde:

-İkincil Kaynaklara Dayalı OPEC Ham Petrol Üretimi-

(Milyon Varil/Gün)                   Değişim
Ülkeler             Aralık    Ocak    Aralık/
                                       Ocak
---------------     ------   ------  --------
Cezayir              1,015    1,015        0
Angola               1,108    1,155       47
Kongo                  244      262       19
Ekvator Ginesi          55       53       -3
Gabon                  193      183      -10
İran                 2,579    2,557      -22
Irak                 4,470    4,424      -46
Kuveyt               2,648    2,693       45
Libya                1,159    1,148      -10
Nijerya              1,271    1,336       65
Suudi Arabistan     10,475   10,319     -156
BAE                  3,042    3,045        2
Venezuela              666      686       20
---------------    -------  -------  --------
Toplam OPEC         28,926   28,876       49
---------------    -------  -------  --------

-Doğrudan İletişime Dayalı OPEC Ham Petrol Üretimi-

(Milyon Varil/Gün)                   Değişim
Ülkeler             Aralık    Ocak    Aralık/
                                       Ocak
---------------     ------   ------  ---------
Cezayir              1,009    1,012        3
Angola               1,088    1,105       17
Kongo                  257      275       19
Ekvator Ginesi          54       55        1
Gabon                  189       --       --
Irak                 4,431    4,331     -100
Kuveyt               2,676    2,676        0
Nijerya              1,235    1,258       23
Suudi Arabistan     10,435   10,453       17
BAE                  3,043    3,038       -5
Venezuela              669      732       63

News Code 1907682

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