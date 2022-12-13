Tahran'da "İran-Çin Kapsamlı İşbirliği" toplantısı gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir bu toplantıda İran ve Çin arasındaki tarihi iliikilere değinerek, Tahran ve Pekin arasındaki ilişkilerin iki ülkenin liderleri için oldukça önem taşıdığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı ve Çin Devlet Başkanı'nın Semerkand'daki görüşmesini iki ülkenin ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak nitelendiren Muhbir, İran'ın Şanghay ve BRICS gibi örgütlerdeki varlığını desteklediği için Çin Devlet Başkanı'na teşekkür etti.

Muhbir, "İran ve Çin, emperyalizm dünyasının tek taraflılığına karşı fikir birliğine sahiptir ve iki ülke arasında çeşitli konularda iyi ve yapıcı müzakereler sürmektedir." dedi.

İran'ın petrol ve doğal gaz rezervlerine ve transit gibi çeşitli sektörlerdeki kapasitesine değinen Muhbir, "Tahran, enerji, transit ve ortak üretim gibi çeşitli sektörlerde Pekin ile işbirliğini geliştirmeye hazırdır" ifadesini kullandı.

İran'ın toprak bütünlüğüne saygı duymayı İran milleti ve yetkilileri için hassas ve önemli bir ilke olarak değerlendiren Muhbir, tüm ülkelerin bu ilkeye uyması gerektiğini vurguladı.

Çin: İran'ın ulusal egemenliğini destekliyoruz

Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua da İran ve Çin'in tarihi ilişkilere sahip plduğunu belirterek, "Çin'in İran'la kapsamlı stratejik ilişkileri geliştirme iradesi asla değişmeyecek. Çin, İran'ın ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal onurunu ve dış müdahaleye karşı mücadelesini desteklemektedir. Bu alanda iki taraf kararlı bir şekilde birbirini desteklemeli ve terörizmle mücadele konusunda işbirliğini güçlendirmelidir" dedi.

İki ülkenin 25 yıllık ortak iş birliği anlaşmasına ve diğer anlaşmalarda elde edilen sonuçlara atıfta bulunan Hu Chunhua, ortak çabaların sonucu olan bu kazanımların her iki taraf için de önemli ve olumlu olduğunu ve Pekin'in Tahran'la işbirliğini güçlendirmekten yana olduğunu söyledi" ifadelerinde bulundu.