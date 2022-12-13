İran-Çin 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması hayata geçirilecek

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, bir devlet televizyonuna verdiği röportajda, Tahran-Pekin ilişkilerini değerlendirdi.

Handuzi, Çin heyetinin Tahran temaslarına ilişkin, "İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir ile Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua bugün Tahran'da bir araya geldi. Görüşmede İran-Çin 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması ele alındı." dedi

İran-Çin liderlerinin görüşmesi için hazırlık yapıldığını anlatan Handuzi, iki ülke liderlerinin 25 yıllık anlaşmanın hayata geçirilmesi gündemiyle bir araya geleceğini söyledi.

Handuzi, İran ve Çin heyetleri arasında devam eden görüşmelere değinerek, “25 Yıllık İşbirliği Anlaşması’nın hayata geçirilmesi için iki ülke arasında 16 konuda mutabakat sağlandı." ifadesini kullandı.

Ekonomi Bakanı Handuzi, Tahran-Pekin ticari ilişkileri hakkında, "Uluslararası yaptırım ve baskılara rağmen, ticari ilişkilerin artırılması iki tarafın gündeminde yer alıyor. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaklaşık yüzde 20 artış var." diye konuştu.