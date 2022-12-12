Siyonist İsrail askerleri 16 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin dün gece (11 Aralık Pazar) geç saatlerde Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Cenin'e düzenledikleri baskın esnasında Cuna Isam Zekarine isimli 16 yaşında bir kız çocuğun işgalcilerin keskin nişancıları tarafından vurularak şehit edildiğini duyurdu.

Yerel kaynaklar, adı geçen kız çocuğun cesedinin evinin damında bulunduğunu ve dama çıktığı sırada işgal güçlerinin keskin nişancıları tarafından herhangi bir sebebe binaen olmaksızın kasten vurularak şehit edildiğinin anlaşıldığını dile getirdi. Siyonist işgal güçleri Filistinlileri, özellikle de çocukları öldürmekten özel bir zevk aldıklarından sadece bu zevklerini tatmin etmek bile onlar için yeterli sebep olabiliyor. Bu onların vahşi canavarlardan daha tehlikeli olduğunu göstermesi açısından dikkat çekici. Çünkü canavarlar ya karınlarını doyurmak ya da kendilerine yönelen bir tehlikeyi bertaraf etmek için bir canlıyı öldürürler. Öldürmekten zevk aldıkları için değil.

Siyonist işgal güçleri dün akşam Cenin şehrinin Doğu Mahallesi'ne yaptıkları baskında da üç Filistinliyi tutuklamıştı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi