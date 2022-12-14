Filistinli gruplar Cenin'de askeri geçit töreni gerçekleştirdi

AA Arapça'da yer alan bilgiye göre, Cenin Mülteci Kampı'nda Siyonist İsrail güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Tugayları komutanlarından Faruk Selame için anma töreni düzenlendi.

Merasimde, Filistinli gruplardan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ve diğer direniş birlikleri askeri geçit töreni gerçekleştirdi.

Filistinli direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu Cenin Mülteci Kampı, Siyonist Rejim askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.